СК РФ проверит информацию об отказе скорой приехать к умирающему Марьянову

В Избранное

Москва, 16 октября. Следственный комитет РФ проверит информацию об отказе медиков оперативно оказать медицинскую помощь актеру Дмитрию Марьянову, скончавшемуся накануне в возрасте 47 лет, по данным СМИ, из-за оторвавшегося тромба.

«Следователями регионального СК проверяется информация, распространенная в СМИ, об отказе медиков оперативно оказать медицинскую помощь актеру Дмитрию Марьянову», — сообщает в понедельник ГСУ СК России по Московской области.

Как рассказали друзья Марьянова, на даче в Подмосковье актер потерял сознание. Знакомые вызвали скорую помощь, но она не приехала «по техническим причинам». При этом сообщалось, что друзья Марьянова около 20 минут уговаривали врачей приехать за мужчиной, который неожиданно потерял сознание.

В свою очередь, диспетчер скорой помощи заявил, что в день трагической кончины актера Дмитрия Марьянова была высокая загруженность.



