Соловьев о смерти Марьянова: Вопросов больше чем ответов

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Москва, 16 октября. Популярный ведущий Владимир Соловьев на своей странице в Twitter отреагировал на внезапную смерть актера Дмитрия Марьянова.

«Прочитал просто смерть Дмитрия Марьянова. Вопросов больше чем ответов. И по «скорой» и по диагнозу», — констатировал телеведущий на своей странице в соцсети.

Прочитал просто смерть Дмитрия Марьянова. Вопросов больше чем ответов. И по «скорой» и по диагнозу. — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) October 16, 2017

Напомним, известный актер скончался накануне вечером в Подмосковье. Марьянову было 47 лет.

Артист почувствовал себя плохо вечером в воскресенье, и друзья попытались вызвать ему скорую помощь. Однако врачи отказались приехать. По некоторым данным, это было связано с высокой загруженностью.

Знакомым пришлось самостоятельно отвезти актера в больницу, по дороге куда он скончался. По предварительной версии, у Марьянова оторвался тромб, передает «Утро.ру». Точная причина будет названа после того, как появится официальное медицинское заключение.