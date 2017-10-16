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Происшествия
Вышедший из леса медведь испортил пикник жителям Екатеринбурга
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    Вышедший из леса медведь испортил пикник жителям Екатеринбурга

    11:02  16 Октября 2017
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    Вышедший из леса медведь испортил пикник жителям Екатеринбурга

    Екатеринбург, 16 октября. Хищный зверь вышел из леса к семье, которая устроила пикник на природе. Увидев медведя, уральцы кинулись в автомобиль.  

    Инцидент произошел в 50 метрах от автодороги возле Истока, сообщает «Ura.ru». Семья из трех человек проводила время на природе. По словам матери семейства, о том, что рядом бродит хищник, люди догадались еще до наступления сумерек. Но решили продолжить пикник. Когда медведь вышел из леса, жители Екатеринбурга побежали искать спасение в машине. В результате никто не пострадал.

    Вышедший из леса медведь испортил пикник жителям Екатеринбурга

    Ранее сообщалось, что медведь, сбежавший из частного зоопарка, напал на пенсионера и своего хозяина в Воронежской области.

    Автор: Алексей Громов
    #екатеринбург #происшествие #медведь
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