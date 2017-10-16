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Спектакль «Нереальное шоу» в Томске и Новосибирске отменили из-за смерти Марьянова
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    Спектакль «Нереальное шоу» в Томске и Новосибирске отменили из-за смерти Марьянова

    10:32  16 Октября 2017
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    Спектакль «Нереальное шоу» в Томске и Новосибирске отменили из-за смерти Марьянова

    Новосибирск, 16 октября. Спектакль «Нереальное шоу» с участием актера Дмитрия Марьянова, который должен был пройти в  Новосибирске и Томске, отменили.

    «Денежные средства возвращаются», — сообщил представитель организатора показа — компании «Городские зрелищные кассы» — в Томске агентству РИА Новости.

    По словам представителя компании в Новосибирске, изначально показ перенесли с 17 октября на февраль 2018 года, однако теперь он вовсе отменен из-за смерти исполнителя одной из главных ролей.

    Напомним, что 47-летний актер скончался в Подмосковье. По предварительным данным, причиной смерти Марьянова стал оторвавшийся тромб. Дмитрий Марьянов получил широкую известность после выхода фильмов «Выше радуги», «Дорогая Елена Сергеевна», «Норвег». Он также активно сотрудничал с «Квартетом-И».

    «Нереальное шоу» — спектакль по пьесе французского писателя Бернара Вербера в постановке Алексея Кирющенко. Вместе с Марьяновым в спектакле участвовала Любовь Толкалина.

    Автор: Дима Оленин
    #спектакль #марьянов
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