Клинтон о Путине: Следите за ним, он еще поборется

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Вашингтон, 16 октября. Экс-кандидат в президенты Соединенных Штатов Хиллари Клинтон заявила, что президент Российской Федерации Владимир Путин «одержал некоторые победы против Вашингтона, но все еще представляет собой угрозу». Об этом передает телеканал CNN.

Она отметила, что за главой РФ необходимо внимательно следить, поскольку, по ее словам «он еще поборется».

Hillary Clinton on Vladimir Putin says, "Keep an eye on him, because he's not done" https://t.co/zdiIqYXgkw pic.twitter.com/cSyeShRpvn — CNN (@CNN) October 16, 2017

Клинтон считает, что «Путин в некоторой степени получил то, что хотел, когда республиканец Дональд Трамп стал главой Белого дома, однако Россия на сегодняшний день получает от США недостаточно из-за определенной системы санкций и противовесов», сообщает Газета.Ru.

«Я считаю, что кампания Путина против нас гораздо больше связана с американской демократией», — заявила Клинтон.

Напомним, ранее американский лидер Трамп назвал «российское вмешательство» оправданием поражения демократов.