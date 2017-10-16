Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Федеральная полиция Ирака заняла здание администрации провинции Киркук
Политика
Клинтон о Путине: Следите за ним, он еще поборется
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Клинтон о Путине: Следите за ним, он еще поборется

    16:00  16 Октября 2017
    46

    Клинтон о Путине: Следите за ним, он еще поборется

    Вашингтон, 16 октября. Экс-кандидат в президенты Соединенных Штатов Хиллари Клинтон заявила, что президент Российской Федерации Владимир Путин «одержал некоторые победы против Вашингтона, но все еще представляет собой угрозу». Об этом передает телеканал CNN. 

    Она отметила, что за главой РФ необходимо внимательно следить, поскольку, по ее словам «он еще поборется».

    Клинтон считает, что «Путин в некоторой степени получил то, что хотел, когда республиканец Дональд Трамп стал главой Белого дома, однако Россия на сегодняшний день получает от США недостаточно из-за определенной системы санкций и противовесов», сообщает Газета.Ru

    Клинтон о Путине: Следите за ним, он еще поборется

    «Я считаю, что кампания Путина против нас гораздо больше связана с американской демократией», — заявила Клинтон.

    Напомним, ранее американский лидер Трамп назвал «российское вмешательство» оправданием поражения демократов.

    Автор: Дана Балан
    #путин #россия #сша #клинтон #трамп
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19 15 Октября 2017 48658

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35 14 Октября 2017
        67253

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017
        82080

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017
        49487

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017
        148098
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия: ВВС Израиля разбомбили батарею ПВО вблизи Дамаска

        Сирия: ВВС Израиля разбомбили батарею ПВО вблизи Дамаска

        12:54   16 Октября 2017
        4117
        Лавров заявил о готовности России к честному взаимодействию с США, ЕС и НАТО

        Лавров заявил о готовности России к честному взаимодействию с США, ЕС и НАТО

        10:18   16 Октября 2017
        224
        Сенатор назвал американский уголь в Одессе «символом политического безрассудства»

        Сенатор назвал американский уголь в Одессе «символом политического безрассудства»

        10:09   16 Октября 2017
        1409
        Армия Ирака начала наступление на курдов в провинции Киркук

        Армия Ирака начала наступление на курдов в провинции Киркук

        4:47   16 Октября 2017
        807