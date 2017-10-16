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Сирия сегодня: ИГИЛ удерживает Ракку, РФ восстановила свет и воду в провинции Дамаск
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    Сирия сегодня: ИГИЛ удерживает Ракку, РФ восстановила свет и воду в провинции Дамаск

    11:19  16 Октября 2017
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    Сирия сегодня: ИГИЛ удерживает Ракку, РФ восстановила свет и воду в провинции Дамаск

    Сирия, 16 октября. Международная антитеррористическая коалиция во главе с Соединенными Штатами пообещала не выпускать из Ракки боевиков террористической группировки «Исламское государство» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ). Российские военные восстановили подачу света и воды в провинции Дамаск. Турция согласовывает свои действия в Идлибе с партнерами. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    ИГИЛ1 и Ракка

    Представитель американской коалиции полковник Райан Диллон заявил, что союзники не выпустят из осажденной Ракки иностранных наемников, которые принадлежат «Исламскому государству».

    «Единственный вариант — это сдаться», — заявил он, отвечая на вопрос о наличии иностранных наемников в рядах ИГ1.

    При этом Диллон подтвердил, что 275 боевиков из числа местных жителей покинули город по договоренности с советами, которые контролируют ряд районов Ракки. По его словам, подобное уже практиковалось в других местах, которые были освобождены от «Исламского государства»1, в частности в Мосуле.

    Сирия сегодня: ИГИЛ удерживает Ракку, РФ восстановила свет и воду в провинции Дамаск

    Ранее «Демократические силы Сирии» (SDF), которые состоят в основном из курдских вооруженных формирований и местных арабских племен, заявили о начале решающего штурма Ракки после проведенной эвакуации мирных жителей и сдачи боевиков. Сообщается, что SDF в настоящий момент контролирует 90 процентов территории Ракки. В свою очередь официальный Дамаск называет действия SDF незаконными.

    Восстановление инфраструктуры

    Сирийцы при активной поддержке российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики (САР) восстановили электро- и водоснабжение в деревне Аль-Мушрифа в регионе Восточный Каламун провинции Дамаск. Об этом журналистам сообщил электромонтажник Яхья Аннух.

    «При поддержке российских военных восстановили 50 километров линий электропередач до деревни. Наша первоочередная задача — вернуть электричество всему населенному пункту. Начинаем со школ, больниц, потом подаем свет в жилые дома», — рассказал он.

    Отметим, что боевики, которые отходили из деревни, разрушили водораспределительную станцию. Для восстановления водоснабжения пришлось восстановить участок трубопровода, длина которого составляет четыре километра.

    Турция и Идлиб

    Анкара координировала ввод войск в сирийский Идлиб с другими участниками переговорного процесса в Астане. Об этом заявил РИА Новости председатель национального собрания Турции Исмаил Кахраман в ходе ассамблеи Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге.

    Сирия сегодня: ИГИЛ удерживает Ракку, РФ восстановила свет и воду в провинции Дамаск

    «Турция, Россия и Иран собрались вместе в Астане и приняли совместное решение в качестве гарантов по Сирии. У них есть общий план по деэскалации ситуации посредством создания зон деэскалации в Сирии и для обеспечения территориальной целостности. Конфликт в Сирии продолжается семь лет. Важно провести его деэскалацию и положить конец этому конфликту. В этой связи меры, предпринятые для достижения этого, на самом деле являются нормальными мерами и будут продолжены», — рассказал Кахраман.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Илья Муромский
    #сирия #иг #дамаск #вкс рф #игил #ракка
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