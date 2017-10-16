Сирия сегодня: ИГИЛ удерживает Ракку, РФ восстановила свет и воду в провинции Дамаск

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Сирия, 16 октября. Международная антитеррористическая коалиция во главе с Соединенными Штатами пообещала не выпускать из Ракки боевиков террористической группировки «Исламское государство» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ). Российские военные восстановили подачу света и воды в провинции Дамаск. Турция согласовывает свои действия в Идлибе с партнерами. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

ИГИЛ1 и Ракка

Представитель американской коалиции полковник Райан Диллон заявил, что союзники не выпустят из осажденной Ракки иностранных наемников, которые принадлежат «Исламскому государству».

«Единственный вариант — это сдаться», — заявил он, отвечая на вопрос о наличии иностранных наемников в рядах ИГ1.

При этом Диллон подтвердил, что 275 боевиков из числа местных жителей покинули город по договоренности с советами, которые контролируют ряд районов Ракки. По его словам, подобное уже практиковалось в других местах, которые были освобождены от «Исламского государства»1, в частности в Мосуле.

Ранее «Демократические силы Сирии» (SDF), которые состоят в основном из курдских вооруженных формирований и местных арабских племен, заявили о начале решающего штурма Ракки после проведенной эвакуации мирных жителей и сдачи боевиков. Сообщается, что SDF в настоящий момент контролирует 90 процентов территории Ракки. В свою очередь официальный Дамаск называет действия SDF незаконными.

Восстановление инфраструктуры

Сирийцы при активной поддержке российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики (САР) восстановили электро- и водоснабжение в деревне Аль-Мушрифа в регионе Восточный Каламун провинции Дамаск. Об этом журналистам сообщил электромонтажник Яхья Аннух.

«При поддержке российских военных восстановили 50 километров линий электропередач до деревни. Наша первоочередная задача — вернуть электричество всему населенному пункту. Начинаем со школ, больниц, потом подаем свет в жилые дома», — рассказал он.

Отметим, что боевики, которые отходили из деревни, разрушили водораспределительную станцию. Для восстановления водоснабжения пришлось восстановить участок трубопровода, длина которого составляет четыре километра.

Турция и Идлиб

Анкара координировала ввод войск в сирийский Идлиб с другими участниками переговорного процесса в Астане. Об этом заявил РИА Новости председатель национального собрания Турции Исмаил Кахраман в ходе ассамблеи Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге.

«Турция, Россия и Иран собрались вместе в Астане и приняли совместное решение в качестве гарантов по Сирии. У них есть общий план по деэскалации ситуации посредством создания зон деэскалации в Сирии и для обеспечения территориальной целостности. Конфликт в Сирии продолжается семь лет. Важно провести его деэскалацию и положить конец этому конфликту. В этой связи меры, предпринятые для достижения этого, на самом деле являются нормальными мерами и будут продолжены», — рассказал Кахраман.

1 Организация запрещена на территории РФ.