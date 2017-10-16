Генпрокуратура ДНР открыла горячую линию для жителей Донбасса, страдающих от бесчинств ВСУ
Донецк, 16 октября. Генпрокуратура Донецкой народной республики открыла горячую линию для жителей населенных пунктов Донбасса, которые находятся под контролем ВСУ, с целью пресечения преступлений украинской армии, сообщил исполняющий обязанности генпрокурора ДНР Андрей Спивак.
В Генпрокуратуре ДНР констатировали, что открывают горячую линию для жителей Донбасса, чтобы защитить их интересы и права на подконтрольной ВСУ территории.
«Ни одно обращение не останется без внимания правоохранителей ДНР, ни один виновный не уйдет от законного наказания, ни одно преступление не останется без достойного и справедливого возмездия», — обратил внимание Спивак.
Ранее в воскресенье, 15 октября, сообщалось, что киевские силовики в течение суток обстреливали территорию Луганской народной республики восемь раз.