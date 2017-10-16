Генпрокуратура ДНР открыла горячую линию для жителей Донбасса, страдающих от бесчинств ВСУ

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Донецк, 16 октября. Генпрокуратура Донецкой народной республики открыла горячую линию для жителей населенных пунктов Донбасса, которые находятся под контролем ВСУ, с целью пресечения преступлений украинской армии, сообщил исполняющий обязанности генпрокурора ДНР Андрей Спивак.

В Генпрокуратуре ДНР констатировали, что открывают горячую линию для жителей Донбасса, чтобы защитить их интересы и права на подконтрольной ВСУ территории.

«Ни одно обращение не останется без внимания правоохранителей ДНР, ни один виновный не уйдет от законного наказания, ни одно преступление не останется без достойного и справедливого возмездия», — обратил внимание Спивак.

Ранее в воскресенье, 15 октября, сообщалось, что киевские силовики в течение суток обстреливали территорию Луганской народной республики восемь раз.