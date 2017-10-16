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Происшествия
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Общество
Суд в Москве оштрафовал Telegram за отказ сотрудничать с ФСБ
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    Суд в Москве оштрафовал Telegram за отказ сотрудничать с ФСБ

    10:27  16 Октября 2017
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    Суд в Москве оштрафовал Telegram за отказ сотрудничать с ФСБ

    Москва, 16 октября. Мессенджер Telegram оштрафован на 800 тысяч рублей по решению мирового суда №383 Мещанского района Москвы за отказ исполнить запрос ФСБ о предоставлении информации для декодирования сообщений пользователей. 

    «Суд признал Telegram Messenger LLP виновным в административном правонарушении и назначил наказание в виде административного штрафа в 800 тысяч рублей», — рассказала пресс-секретарь суда Юлия Бочаров.

    Как стало известно, взысканный штраф пойдет в доход бюджета российской столицы.

    Напомним, ранее министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров заявил о возможности блокировки популярного мессенджера Telegram в России, если компания откажется следовать букве российского законодательства.

    Несколько дней до этого создатель программы Павел Дуров на своей странице «ВКонтакте» написал, что ФСБ составила на месседжер Telegram протокол о нарушении «закона Яровой».

     

     

    Автор: Тимур Румянцев
    #telegram
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