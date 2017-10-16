Пучдемон предложил премьеру Испании поговорить о независимости Каталонии

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Барселона, 16 октября. Президент Женералитата Каталонии Карлес Пучдемон так и не дал твердого ответа Мадриду по поводу объявления независимости, однако предложил премьер-министру Испании Мариано Рахою в ближайшие два месяца начать диалог по результатам референдума.

Между тем, сегодня истекает срок, который власти Испании дали для ответа на вопрос о том, собирается ли Каталонии объявить независимость. Рахой ранее предупредил, что в случае, если ответа не будет, Мадрид готов задействовать 155-ю статью конституции Испании, которая позволяет ограничить права региона на самоуправление — при необходимости применив силу.

«Наше приглашение к диалогу остается честным и искренним. В связи с этим в ближайшие два месяца нашей первоочередной задачей является начать диалог», — написал Пучдемон в письме в дворец Монклоа, отрывки из которого приводит El Pais.

По словам Пучдемона, «приостановка» объявления независимости является не признаком нерешительности, а проявлением «твердой воли, нацеленной на поиск решения, а не конфронтацию».

В целом власти Каталонии считают, что результаты референдума дали Пучдемону «мандат» на конституционные действия, и если Мадрид не пойдет на диалог в течение двух месяцев, Барселона автоматически объявит о независимости.