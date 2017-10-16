Сирия: Россия зафиксировала 10 нарушений в провинциях Даръа, Дамаск и Алеппо

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Москва, 16 октября. Россия в комиссии по перемирию в Сирийской Арабской Республике за минувшие сутки зафиксировала 10 нарушений, Турция — два. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны России.

#СИРИЯ Информационный бюллетень Минобороны России о соблюдении режима прекращения огня в САР (16 октября 2017 г.) https://t.co/S5JzGBu1uC pic.twitter.com/zGEnaUG0aG — Минобороны России (@mod_russia) October 16, 2017

В военном ведомстве подчеркнули, что обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная.

Российская сторона за минувший день зафиксировала 10 случаев стрельбы, больше всего из которых (четыре — Прим.ред.) было в провинции Даръа. Кроме того, по три нарушения было зафиксировано в провинциях Дамаск и Алеппо.

Анкара сообщила о двух нарушения в провинциях Идлиб и Хама.

Отмечается, что большинство нарушений установлено в районах, подконтрольных боевикам радикальных группировок «Джебхат ан-Нусра»1 и ИГ1 (обе — запрещены в России).

1 Организация запрещена на территории РФ.