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Происшествия
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Сирия: Россия зафиксировала 10 нарушений в провинциях Даръа, Дамаск и Алеппо
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    Сирия: Россия зафиксировала 10 нарушений в провинциях Даръа, Дамаск и Алеппо

    10:18  16 Октября 2017
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    Сирия: Россия зафиксировала 10 нарушений в провинциях Даръа, Дамаск и Алеппо

    Москва, 16 октября. Россия в комиссии по перемирию в Сирийской Арабской Республике за минувшие сутки зафиксировала 10 нарушений, Турция — два. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны России. 

    В военном ведомстве подчеркнули, что обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная.

    Российская сторона за минувший день зафиксировала 10 случаев стрельбы, больше всего из которых (четыре — Прим.ред.) было в провинции Даръа. Кроме того, по три нарушения было зафиксировано в провинциях Дамаск и Алеппо.

    Сирия: Россия зафиксировала 10 нарушений в провинциях Даръа, Дамаск и Алеппо

    Анкара сообщила о двух нарушения в провинциях Идлиб и Хама.

    Отмечается, что большинство нарушений установлено в районах, подконтрольных боевикам радикальных группировок «Джебхат ан-Нусра»1 и ИГ1 (обе — запрещены в России).

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Дана Балан
    #россия #сирия #алеппо #дамаск #хама #минобороны рф #даръа
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