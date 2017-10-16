В Крыму закрасили нарисованный на асфальте портрет Николая II, чтобы «по нему не топтались»

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Симферополь, 16 октября. В Керчи нарисованное на асфальте изображение российского императора Николая II закрасили черной краской, сообщает паблик «Керчь» в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, что изображение Николая II появилось в рамках гастролей мультимедийной выставки «Живые картины», которая прошла в Крыму.

По словам организаторов выставки, портрет закрасил «какой-то мужчина в камуфляже».

«Я спросил, кто он такой, он ответил, что он против того, чтобы по императору люди ходили ногами. Я сфотографировал машину, на которой он приехал, тут еще один мужик стал мне угрожать», — цитирует автора выставки Андрея Крупина Е1.

Крупин объяснил мужчине, что цель выставки заключается в восстановлении исторической памяти, которая очистит имя Николая II «от грязи, которая была вылита советской властью».

Напомним, что мультимедийная историческая выставка «Живые картины» посвящена судьбе последнего российского императора. В инсталляции участвуют сразу несколько известных художников. Выставка создана при участии Екатеринбургской епархии РПЦ.