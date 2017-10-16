Путин распорядился отпраздновать 1100-летний юбилей крещения Алании

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Москва, 16 октября. Глава Российской Федерации Владимир Путин распорядился на государственном уровне отпраздновать через пять лет 1100-летний юбилей крещения Республики Северная Осетия — Алания. Данный указ размещен в понедельник на официальном интернет-портале нормативных правовых актов.

Путин посоветовал органам государственной власти субъектов России, а также органам местного самоуправления участвовать в подготовке и проведении торжественного мероприятия.

Накануне российский президент в ходе выступления на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи призвал сохранить языковое и культурное единство России.