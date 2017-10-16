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Задержанные в Москве и Дагестане боевики ИГ готовили теракты на фестивале молодежи
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    Задержанные в Москве и Дагестане боевики ИГ готовили теракты на фестивале молодежи

    10:10  16 Октября 2017  /обновлено: 10:29  16 Октября 2017
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    Задержанные в Москве и Дагестане боевики ИГ готовили теракты на фестивале молодежи

    Махачкала, 16 октября. Задержанные в Москве и Дагестане боевики террористической организации «Исламское государство» готовили нападения на участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

    Как стало известно, жертвами боевиков запрещенного в России «Исламского государства»1 (арабское название — ДАИШ) должны были стать участники фестиваля, которые прибыли в Махачкалу. Экстремисты собирались напасть на них с ножами, а также устроить несколько взрывов в толпе, пишет «Коммерсант».

    Практически все задержанные боевики были выходцами из Дагестана. Как сообщают источники, они трудились разнорабочими на стройке. Экстремисты признались, что подписали контракты с ИГИЛ1. Кроме того, они подтвердили, что готовили к фестивалю два взрывных устройства, передает Ura.Ru.

    Задержанные в Москве и Дагестане боевики ИГ готовили теракты на фестивале молодежи

    Ранее НАК опубликовал видеоролик, на котором запечатлено задержание и допрос террористов ИГИЛ, планировавших серию террористических актов в Дагестане.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #игил #теракт #дагестан #задержание #фестиваль
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