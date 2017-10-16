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Политика
Лавров заявил о готовности России к честному взаимодействию с США, ЕС и НАТО
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    Лавров заявил о готовности России к честному взаимодействию с США, ЕС и НАТО

    10:18  16 Октября 2017
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    Лавров заявил о готовности России к честному взаимодействию с США, ЕС и НАТО

    Сочи,16 октября. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что Москва готова к честному взаимодействию с Евросоюзом, НАТО и США.

    Так, выступая в ходе Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи, Лавров сказал, что «несмотря на русофобские настроения определённой части элит на Западе, мы всегда открыты к честному взаимодействию и с Соединенными Штатами, и с Европейским Союзом, и с НАТО», передает RT.

    Ранее Лавров заявлял, что международное сообщество заинтересовано в налаживании сотрудничества между российской и американской сторонами. По его словам, Россия не приемлет попытки Вашингтона обвинить Москву во всех негативных явлениях, которые происходят в США.

    Напомним, 9 октября генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенса Столтенберга рассказал о «двойном подходе» к России.

    Автор: Тимур Румянцев
    #сша #нато #лавров #ес
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