Лавров заявил о готовности России к честному взаимодействию с США, ЕС и НАТО

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Сочи,16 октября. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что Москва готова к честному взаимодействию с Евросоюзом, НАТО и США.

Так, выступая в ходе Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи, Лавров сказал, что «несмотря на русофобские настроения определённой части элит на Западе, мы всегда открыты к честному взаимодействию и с Соединенными Штатами, и с Европейским Союзом, и с НАТО», передает RT.

Ранее Лавров заявлял, что международное сообщество заинтересовано в налаживании сотрудничества между российской и американской сторонами. По его словам, Россия не приемлет попытки Вашингтона обвинить Москву во всех негативных явлениях, которые происходят в США.

Напомним, 9 октября генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенса Столтенберга рассказал о «двойном подходе» к России.