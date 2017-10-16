Сегодня в Сети: «заокеанская зрада» в одесском порту, смерть Марьянова и фиаско «Зенита»
Сегодня в Интернете, 16 октября. «Заокеанская черная зрада» — пользователи соцсетей смеются над тем, как американский корабль с углем врезался в причал одесского порта. Поклонники и друзья соболезнуют в связи с безвременной кончиной Дмитрия Марьянова. «Зенит», куда ты катишься? — болельщики не в восторге от проигрыша сине-бело-голубых «Арсеналу», и отнюдь не лондонскому.
Апофеоз наглости и дурости
Апофеозом американской наглости и украинской дурости назвали пользователи Twitter печальную историю, как корабль с углем из США разнес порт в Одессе. При этом морская гавань оказалась изуродована настолько, что в течение года Украине придется принимать уголь в другом месте, сообщают украинские СМИ.
Инцидент произошел еще 12 октября, однако о нем стало известно только накануне. Американский корабль водоизмещением более 100 тысяч тонн врезался в причал из-за ошибки лоцмана, нанесенный ущерб оценили в сотни миллионов гривен, сообщают украинские СМИ.
Пользователи соцсетей от души посмеялись над этой нелепой историей.
«Апофеоз американской наглости и украинской дурости», — прокомментировал эту информацию Vova Kasko.
«Одесский порт больше не может...», — что-то недоговаривает Twitter «Горячая линия ДНР», сопровождая эту запись нецензурными хэштегами, из-за чего мы не можем привести ее полностью.
«Сухогруз с американским углем для Украины попал в аварию», — сухо информирует Twitter ПРОНЕДРА, не вдаваясь в подробности.
«Корабль с американским углем для Украины разрушил порт под Одессой. Судно, водоизмещением более 100 тысяч тонн, врезалось в причал, как торпеда», — приводит «милые» подробности блогер Нефритовый.
«Заокеанская черная зрада», — сетует Виталий.
«Сразу и разгрузился!» — радуется OlgaT.
«Как это по-американски…», — элегически восклицает другой блогер.
Смерть Марьянова
Пользователи соцсетей шокированы безвременной кончиной артиста Дмитрия Марьянова, который скончался на 48-м году жизни по дороге в больницу. Подробности этой истории еще долго будут обсуждаться, Следственный комитет уже начал проверку, не было ли здесь вины врачей, или это просто нелепое стечение обстоятельств. Поклонники и друзья Марьянова соболезнуют.
«Пишут, что Марьянов умер. Как жаль, он один из немногих, кто мне действительно нравился. Всего 47 лет... Светлая память», — пишет пользователь с ником Ф.Ф. Преображенский.
«Соболезную... Российский актер Дмитрий Марьянов скончался в Подмосковье. Предварительно, он умер из-за отрыва тромба», — пишет Press Focus.
«Актер Марат Башаров шокирован сообщением о смерти Дмитрия Марьянова», — сообщает Twitter «Актуальных новостей».
«Умер Дима Марьянов. Блестящий актер, добрый партнер на сцене, отличный парень... Все это отвратительно, как это безвременно, как же жаль», — пишет Василий Уткин.
«Зенит», куда ты катишься?
Не порадовал болельщиков петербургский клуб, накануне потерпевший первое поражение в премьер-лиге. Это случилось в «несчастливом» 13-м туре. Обидчиком сине-бело-голубых стал тульский «Арсенал». «Виноватым» в проигрыше назвали якобы «не так» прошитое поле, что, впрочем, не отменяет тот факт, что петербуржцы показали в воскресенье довольно невыразительную игру.
«Господи, куда мы катимся?» — комментирует игру «Зенита» пользователь Яночка Лисовская, публикуя выразительную картинку, на которой несчастный колобок катится с горки прямо с сельский сортир.
«Все самые большие победы еще впереди!» — утешает себя и других болельщиков Мари.