Сегодня в Сети: «заокеанская зрада» в одесском порту, смерть Марьянова и фиаско «Зенита»

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Сегодня в Интернете, 16 октября. «Заокеанская черная зрада» — пользователи соцсетей смеются над тем, как американский корабль с углем врезался в причал одесского порта. Поклонники и друзья соболезнуют в связи с безвременной кончиной Дмитрия Марьянова. «Зенит», куда ты катишься? — болельщики не в восторге от проигрыша сине-бело-голубых «Арсеналу», и отнюдь не лондонскому.

Апофеоз наглости и дурости

Апофеозом американской наглости и украинской дурости назвали пользователи Twitter печальную историю, как корабль с углем из США разнес порт в Одессе. При этом морская гавань оказалась изуродована настолько, что в течение года Украине придется принимать уголь в другом месте, сообщают украинские СМИ.

Инцидент произошел еще 12 октября, однако о нем стало известно только накануне. Американский корабль водоизмещением более 100 тысяч тонн врезался в причал из-за ошибки лоцмана, нанесенный ущерб оценили в сотни миллионов гривен, сообщают украинские СМИ.

Пользователи соцсетей от души посмеялись над этой нелепой историей.

«Апофеоз американской наглости и украинской дурости», — прокомментировал эту информацию Vova Kasko.

«Одесский порт больше не может...», — что-то недоговаривает Twitter «Горячая линия ДНР»‏, сопровождая эту запись нецензурными хэштегами, из-за чего мы не можем привести ее полностью.

«Сухогруз с американским углем для Украины попал в аварию», — сухо информирует Twitter ПРОНЕДРА, не вдаваясь в подробности.

«Корабль с американским углем для Украины разрушил порт под Одессой. Судно, водоизмещением более 100 тысяч тонн, врезалось в причал, как торпеда», — приводит «милые» подробности блогер Нефритовый.

Корабль с американским углем для Украины разрушил порт под Одессой. Судно водоизмещением более 100 000 тонн врезалось в причал, как торпеда pic.twitter.com/ejTBFLnSyy — ????Нефритовый???????? (@zapvv) October 15, 2017

«Заокеанская черная зрада», — сетует Виталий.

«Сразу и разгрузился!» — радуется OlgaT‏.

Сразу и разгрузился! — OlgaT (@OlgaSTarasova) October 16, 2017

«Как это по-американски…», — элегически восклицает другой блогер.

Как это по американски... — Стал забывать кто я (@PRah00) October 15, 2017

Смерть Марьянова

Пользователи соцсетей шокированы безвременной кончиной артиста Дмитрия Марьянова, который скончался на 48-м году жизни по дороге в больницу. Подробности этой истории еще долго будут обсуждаться, Следственный комитет уже начал проверку, не было ли здесь вины врачей, или это просто нелепое стечение обстоятельств. Поклонники и друзья Марьянова соболезнуют.

«Пишут, что Марьянов умер. Как жаль, он один из немногих, кто мне действительно нравился. Всего 47 лет... Светлая память», — пишет пользователь с ником Ф.Ф. Преображенский.

Пишут, что Марьянов умер.

Как жаль, он один из немногих, кто мне действительно нравился.

Всего 47 лет...

Светлая память... pic.twitter.com/jcktbJgu8T — Ф.Ф.Преображенский (@EvilRussianDr) October 15, 2017

«Соболезную... Российский актер Дмитрий Марьянов скончался в Подмосковье. Предварительно, он умер из-за отрыва тромба», — пишет Press Focus‏.

Российский актер Дмитрий Марьянов скончался на 48-м году жизни.

Прощай, Радуга pic.twitter.com/5cPP4EyG2h — ☭Олимпийский мишка (@Olimp_Mishka80) October 15, 2017

«Актер Марат Башаров шокирован сообщением о смерти Дмитрия Марьянова», — сообщает Twitter «Актуальных новостей».

Актер Марат Башаров шокирован сообщением о смерти Дмитрия Марьянова‍



Актер Марат Башаров шокирован сообщением о внезапной кончине коллег... pic.twitter.com/F5r8bAksy2 — Актуальные новости (@actualnewsorg) October 16, 2017

«Умер Дима Марьянов. Блестящий актер, добрый партнер на сцене, отличный парень... Все это отвратительно, как это безвременно, как же жаль», — пишет Василий Уткин.

Умер Дима Марьянов. Блестящий актер, добрый партнер на сцене, отличный парень... Все это отвратительно, как это безвременно, как же жаль((( pic.twitter.com/OvrAvGXarU — Василий Уткин (@radioutkin) October 15, 2017

«Зенит», куда ты катишься?

Не порадовал болельщиков петербургский клуб, накануне потерпевший первое поражение в премьер-лиге. Это случилось в «несчастливом» 13-м туре. Обидчиком сине-бело-голубых стал тульский «Арсенал». «Виноватым» в проигрыше назвали якобы «не так» прошитое поле, что, впрочем, не отменяет тот факт, что петербуржцы показали в воскресенье довольно невыразительную игру.

«Господи, куда мы катимся?» — комментирует игру «Зенита» пользователь Яночка Лисовская, публикуя выразительную картинку, на которой несчастный колобок катится с горки прямо с сельский сортир.

«Все самые большие победы еще впереди!» — утешает себя и других болельщиков Мари.