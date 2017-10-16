Микроавтобус с туристами съехал в кювет на Ставрополье, есть пострадавшие

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Ставрополь, 16 октября. Шесть человек пострадали во время съезда экскурсионного автобуса в кювет на Ставрополье. Как стало известно ФАН из источников в правоохранительных органах региона, автобус ездил из Железноводдска в Элисту и возвращался назад.

Инцидент произошел на 25-м км автодороги Александровское–Буденновск. Микроавтобус Volkswagen съехал в кювет без последующего опрокидывания.

В ДТП пострадали шесть человек. Среди них несовершеннолетних нет. Все травмированные были госпитализированы. Врачи диагностировали у них ушибы, вывихи.

Ранее сообщалось, что среди пострадавших есть жители Карелии, Самары и Костромской области.