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Происшествия
Микроавтобус с туристами съехал в кювет на Ставрополье, есть пострадавшие
Происшествия
Микроавтобус с туристами съехал в кювет на Ставрополье, есть пострадавшие
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    Микроавтобус с туристами съехал в кювет на Ставрополье, есть пострадавшие

    9:55  16 Октября 2017
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    Микроавтобус с туристами съехал в кювет на Ставрополье, есть пострадавшие

    Ставрополь, 16 октября. Шесть человек пострадали во время съезда экскурсионного автобуса в кювет на Ставрополье. Как стало известно ФАН из источников в правоохранительных органах региона, автобус ездил из Железноводдска в Элисту и возвращался назад.

    Инцидент произошел на 25-м км автодороги Александровское–Буденновск. Микроавтобус Volkswagen съехал в кювет без последующего опрокидывания.

    В ДТП пострадали шесть человек. Среди них несовершеннолетних нет. Все травмированные были госпитализированы. Врачи диагностировали у них ушибы, вывихи.

    Ранее сообщалось, что среди пострадавших есть жители Карелии, Самары и Костромской области.

    Микроавтобус с туристами съехал в кювет на Ставрополье, есть пострадавшие

    Автор: Алия Садыкова
    #туристы #дтп #ставрополье
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