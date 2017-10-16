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Экономика
Сбербанк снизил процентные ставки по потребительским кредитам
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    Сбербанк снизил процентные ставки по потребительским кредитам

    10:00  16 Октября 2017
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    Сбербанк снизил процентные ставки по потребительским кредитам

    Москва, 16 октября. Сбербанк снижает процентные ставки по целому ряду кредитов, а также облегчает условия потребительского кредитования. Об этом сообщает пресс-служба банковского учреждения. 

    По данным пресс-службы Сбербанка, уменьшение ставки составило 1 п. п. по продукту «Потребительский кредит без обеспечения» и 0,4 — 1,4 п. п. по продукту «Потребительский кредит на рефинансирование кредитов».

    Сбербанк снизил процентные ставки по потребительским кредитам

    Кроме того, сообщается, что в настоящее время минимальная ставка по потребительскому кредиту под поручительство физических лиц и потребительскому кредиту без обеспечения идентична — 12,9%, а также более не зависит от срока кредитования. 

    Ранее стало известно, что Сбербанк хочет оценивать заемщиков по поведению в социальных сетях. 

    Автор: Дана Балан
    #россия #экономика #сбербанк #кредит #банк
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