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Общество
В скорой объяснили, почему не приехали за умирающим Марьяновым
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    В скорой объяснили, почему не приехали за умирающим Марьяновым

    9:52  16 Октября 2017
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    В скорой объяснили, почему не приехали за умирающим Марьяновым

    Москва, 16 октября. Диспетчер скорой помощи заявил, что в день трагической кончины актера Дмитрия Марьянова была высокая загруженность.

    Ранее ряд российских СМИ распространил информацию о том, что врачи отказались ехать к актеру из-за большого количества вызовов. Из-за этого друзья 48-летнего Марьянова были вынуждены самостоятельно ехать в больницу подмосковной Лобни. По информации телеканала РЕН ТВ, в тот день в автопарке было всего шесть машин.

    В скорой объяснили, почему не приехали за умирающим Марьяновым

    Сообщается также, что друзья Марьянова около 20 минут уговаривали врачей приехать за мужчиной, который неожиданно потерял сознание.

    Напомним, что Дмитрий Марьянов скончался по дороге в больницу. По предварительным данным, у него оторвался тромб.

    Ранее стало известно, что Министерство здравоохранения Подмосковья проводит служебную проверку в связи со смертью российского актера. В данный момент ведомство проверяет публикации СМИ о том, что актер мог умереть из-за отказа скорой выезжать на вызов.

    Автор: Дима Оленин
    #скорая #марьянов
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