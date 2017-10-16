В скорой объяснили, почему не приехали за умирающим Марьяновым

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Москва, 16 октября. Диспетчер скорой помощи заявил, что в день трагической кончины актера Дмитрия Марьянова была высокая загруженность.

Ранее ряд российских СМИ распространил информацию о том, что врачи отказались ехать к актеру из-за большого количества вызовов. Из-за этого друзья 48-летнего Марьянова были вынуждены самостоятельно ехать в больницу подмосковной Лобни. По информации телеканала РЕН ТВ, в тот день в автопарке было всего шесть машин.

Сообщается также, что друзья Марьянова около 20 минут уговаривали врачей приехать за мужчиной, который неожиданно потерял сознание.

Напомним, что Дмитрий Марьянов скончался по дороге в больницу. По предварительным данным, у него оторвался тромб.

Ранее стало известно, что Министерство здравоохранения Подмосковья проводит служебную проверку в связи со смертью российского актера. В данный момент ведомство проверяет публикации СМИ о том, что актер мог умереть из-за отказа скорой выезжать на вызов.