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Общество
Ученые установили связь между окрашиванием волос и раком
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    Ученые установили связь между окрашиванием волос и раком

    9:48  16 Октября 2017
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    Ученые установили связь между окрашиванием волос и раком

    Лондон, 16 октября. Научные сотрудники из британской больницы Princess Grace Hospital выявили связь между раковыми заболеваниями и окрашиванием волос. Об этом пишет The Times.

    По словам профессора медицинского учреждения Кефана Мокбела, у представительниц прекрасной половины человечества, которые чаще шести раз в год красят волосы, в 14 раз чаще выявляется онкология молочных желез. Он подчеркнул, что это связано с влиянием химических элементов краски на определенную группу клеток, сообщает «Свободная пресса»

    Ученые установили связь между окрашиванием волос и раком

    Специалисты советуют женщинам любого возраста, которые любят такие эксперименты, прибегать к этой процедуре как можно реже, а также покупать наиболее натуральные красители.

    Напомним, ранее американским экспертам удалось установить взаимосвязь между избыточным весом и появлением 13 видов онкологии. 

    Автор: Дана Балан
    #ученые #великобритания #лондон #онкология #краска #волосы
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