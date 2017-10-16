Ученые установили связь между окрашиванием волос и раком

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Лондон, 16 октября. Научные сотрудники из британской больницы Princess Grace Hospital выявили связь между раковыми заболеваниями и окрашиванием волос. Об этом пишет The Times.

По словам профессора медицинского учреждения Кефана Мокбела, у представительниц прекрасной половины человечества, которые чаще шести раз в год красят волосы, в 14 раз чаще выявляется онкология молочных желез. Он подчеркнул, что это связано с влиянием химических элементов краски на определенную группу клеток, сообщает «Свободная пресса».

Специалисты советуют женщинам любого возраста, которые любят такие эксперименты, прибегать к этой процедуре как можно реже, а также покупать наиболее натуральные красители.

Напомним, ранее американским экспертам удалось установить взаимосвязь между избыточным весом и появлением 13 видов онкологии.