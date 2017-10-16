Сенатор назвал американский уголь в Одессе «символом политического безрассудства»

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Судно, которое перевозило уголь из Соединенных Штатов, повредило причал украинского порта Южный под Одессой. Об этом сообщают украинские СМИ, ссылаясь на пресс-службу предприятия. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Инцидент в порту Южном произошел 12 октября. Судно Victoria с водоизмещением свыше ста тысяч тонн, которое доставило из Соединенных Штатов 60 тысяч тонн энергетического угля, повредил стенку причала из-за ошибки лоцмана.

Отметим, что ущерб оценивается в сотни миллионов гривен. Более того, по оценке украинских СМИ, существует вероятность, что порт Южный не сможет принимать уголь около года.

«Плохой анекдот»

Член Комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в комментарии ФАН отметил, что ситуация с американским углем в Одессе напоминает плохой анекдот.

«Можно ли случай в порту Южном назвать кармой? Не уверен, но хорошо бы, чтобы уголь, в котором нуждаются простые люди, был. Но действительно ситуация выглядит как плохой анекдот. Угольная держава, которая когда-то была экспортером, сегодня везет уголь из-за океана. Это происходит в силу сугубо политических причин, в результате которых страна за считанные годы потеряла половину своей экономики. И здесь мне кажется, что американский уголь в Одессе — символ политического безрассудства. Это символ того, какие последствия бывают, когда принимаются абсолютно политические решения, когда разваливается страна, когда к власти приходят националисты. Ни одного разумного последствия этих решений», — рассказал Олег Морозов.

Как ранее сообщала Газета.ru, первая партия угля из США на Украину прибыли в середине сентября. На борту судна находилось 62 тысяч тонн энергетического угля.

Напомним, в апреле Минэнерго Украины официально попросило Государственный департамент Соединенных Штатов о поставках угля. Более того, в конце июня украинский президент Петр Порошенко заявил, что Киев закупит два миллиона тонн угля в Пенсильвании.