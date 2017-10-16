Тайну зарождения жизни на Земле раскроет экспедиция на Луну

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Вашингтон, 16 октября. Ученые из американского Lunar and Planetary Institute уверены, что запланированные правительством США новые пилотируемые миссии на Луну позволят разгадать не только множество загадок спутника нашей планеты, но и узнать секрет происхождения жизни на Земле.

Как отмечают американские ученые, после завершения пилотируемых экспедиций «Аполлонов» общественный интерес к исследованиям Луны в значительной степени ослаб — люди сочли, что там просто нет ничего интересного. Между тем, Луна остается ближайшим доступным для изучения небесным телом и хранит огромное количество неразгаданных тайн.

«Луна — лучшее и наиболее доступное место в Солнечной системе для исследования ее происхождения, эволюции планет, и вплоть до зарождения и эволюции самой жизни, — утверждает глава лунного центра в Lunar and Planetary Institute Дэвид Кринг. — На Луне сохраняется беспрецедентное количество нетронутых геологических пластов, такого больше нет нигде в Солнечной системе».

Как считают ученые, сбор данных с поверхности Луны — застывшей около 4 млрд лет назад, в ту эпоху, когда, предположительно, астероиды могли принести на Землю первую жизнь — позволит планетологам, биологам, астрофизикам и астрономам узнать гораздо больше о начальном периоде существования нашей планеты.