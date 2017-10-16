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Тайну зарождения жизни на Земле раскроет экспедиция на Луну
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    Тайну зарождения жизни на Земле раскроет экспедиция на Луну

    9:55  16 Октября 2017
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    Тайну зарождения жизни на Земле раскроет экспедиция на Луну

    Вашингтон, 16 октября. Ученые из американского Lunar and Planetary Institute уверены, что запланированные правительством США новые пилотируемые миссии на Луну позволят разгадать не только множество загадок спутника нашей планеты, но и узнать секрет происхождения жизни на Земле. 

    Как отмечают американские ученые, после завершения пилотируемых экспедиций «Аполлонов» общественный интерес к исследованиям Луны в значительной степени ослаб — люди сочли, что там просто нет ничего интересного. Между тем, Луна остается ближайшим доступным для изучения небесным телом и хранит огромное количество неразгаданных тайн.

    «Луна — лучшее и наиболее доступное место в Солнечной системе для исследования ее происхождения, эволюции планет, и вплоть до зарождения и эволюции самой жизни, — утверждает глава лунного центра в Lunar and Planetary Institute Дэвид Кринг. — На Луне сохраняется беспрецедентное количество нетронутых геологических пластов, такого больше нет нигде в Солнечной системе».

    Тайну зарождения жизни на Земле раскроет экспедиция на Луну

    Как считают ученые, сбор данных с поверхности Луны — застывшей около 4 млрд лет назад, в ту эпоху, когда, предположительно, астероиды могли принести на Землю первую жизнь — позволит планетологам, биологам, астрофизикам и астрономам узнать гораздо больше о начальном периоде существования нашей планеты.

    Автор: Валентин Меликов
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