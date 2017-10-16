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Украина
Главный военный прокурор Украины обнаружил неподконтрольный Киеву участок границы с Венгрией
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    Главный военный прокурор Украины обнаружил неподконтрольный Киеву участок границы с Венгрией

    10:42  16 Октября 2017
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    Киев пытается понять, контролирует ли он границу с Венгрией или нет

    Киев, 16 октября. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что Киев не контролирует 150-километровый участок на границе в районе Закарпатья. Однако Госпогранслужба страны выступила с опровержением этого заявления.

    Анатолий Матиос в эфире телеканала «112 Украина» сообщил, что часть государственной границы страны в Закарпатской области захвачена частниками. Украинские военные на эти территории не допускаются. По словам главного военного прокурора Украины, территория 150 км — это земля, которая досталась местным жителям от поселкового совета. Позже участки перешли «в отдельно взятые руки». Военные не могут в полной мере осуществлять патрулирование, погранотряды «слепят прожекторами».

    Киев пытается понять, контролирует ли он границу с Венгрией или нет

    В руководстве Госпогранслужбы Украины очень удивились заявлению Матиоса. Помощник главы ведомства Олег Слободян заявил, что граница не может быть в частной собственности. Более того, пограничники патрулируют украинско-венгерскую границу в полной мере, так как участки располагаются в приграничных территориях, а не на ней. Однако служба признала, что работа над возвратом земель близ границы ведется. ГПСУ заявила, что пограничниками Украины во взаимодействии с прокуратурой Закарпатской области было возращено в госсобственность 34 участка общей площадью более 132 гектаров.

    Киев пытается понять, контролирует ли он границу с Венгрией или нет

    В свою очередь, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что в Закарпатье «украинского государства как не было в 2014-м, так и нет сейчас». Саакашвили уверен, что в этой ситуации виноват официальный Киев, у которого нет четкой политики по региону.

    Киев пытается понять, контролирует ли он границу с Венгрией или нет

    Любопытно, что заявления и Матиоса, и Саакашвили появились на фоне недавней акции в Будапеште. По мнению некоторых политиков, венгерские власти не стали запрещать проведение подобного мероприятия, выражая там образом недовольство политикой Украины по отношению к национальным меньшинствам. Венгрия резко восприняла принятие Верховной Радой Украины закона «Об образовании», который фактически отменяет обучение на языках нацменьшинств.

    Автор: Алексей Громов
    #украина #саакашвили #граница #венгрия #закарпатье
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