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Общество
Актер Носков рассказал об уникальных чертах характера Марьянова
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    Актер Носков рассказал об уникальных чертах характера Марьянова

    9:27  16 Октября 2017
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    Актер Носков рассказал об уникальных чертах характера Марьянова

    Москва, 16 октября. Актер Андрей Носков шокирован смертью Дмитрия Марьянова. Вспоминая коллегу, Носков отметил уникальность звезды фильма «Выше радуги».

    Актеры вместе снимались в сериалах «Одержимый» и в комедии Алёны Званцовой «Норвег». По словам Носкова, Дмитрий был прекрасным театральным артистом, много ездил по стране со спектаклями, сообщает «Пятый канал». Носков считает, что при всей мужественности и брутальности, Марьянов мог быть и смешным, и трогательным, такое качество считается уникальным.

    Напомним, что Дмитрий Марьянов скончался вечером 15 октября. По предварительной информации, причиной смерти стал оторвавшийся тромб. 

    Автор: Анна Иванова
    #смерть #носков #марьянов
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