Актер Носков рассказал об уникальных чертах характера Марьянова

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Москва, 16 октября. Актер Андрей Носков шокирован смертью Дмитрия Марьянова. Вспоминая коллегу, Носков отметил уникальность звезды фильма «Выше радуги».

Актеры вместе снимались в сериалах «Одержимый» и в комедии Алёны Званцовой «Норвег». По словам Носкова, Дмитрий был прекрасным театральным артистом, много ездил по стране со спектаклями, сообщает «Пятый канал». Носков считает, что при всей мужественности и брутальности, Марьянов мог быть и смешным, и трогательным, такое качество считается уникальным.

Напомним, что Дмитрий Марьянов скончался вечером 15 октября. По предварительной информации, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.