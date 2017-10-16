Порошенко объяснил, почему рад победе Курца на выборах в Австрии

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Киев, 16 октября. Украинский лидер Петр Порошенко поздравил главу дипломатического ведомства Австрии Себастьяна Курца с победой на досрочных парламентских выборах. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, пояснив, что Курц отлично знает «украинскую тему».

Вітаю @sebastiankurz з перемогою на парламентських виборах! Вірю в проєвропейське лідерство та зміцнення українсько-австрійського діалогу! — Петро Порошенко (@poroshenko) October 15, 2017

По словам Порошенко, глава Австрийской народной партии является «убежденным европейцем», который понимает огромную важность консолидированного Европейского союза для стабильности и мира на континенте.

Кроме того, посол Украины в Австрии Александр Щерба назвал приход Курца на пост канцлера хорошей новостью, поскольку последний регулярно посещал даже линию разграничения на юго-востоке Украины.

Напомним, согласно последним данным, консервативная АНП расположилась на первой строчке на выборах в Национальный совет с 31,4 % голосов избирателей. За ней следует Австрийская партия свободы — 27,4 %.