Девушка из Сербии назвала селфи с Путиным «мечтой, ставшей реальностью»

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Сочи, 16 октября. Приехавшая на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи сербская девушка Антонела Биелич назвала «мечтой, ставшей реальностью» свою встречу с президентом Путиным. Когда она вместе с другими молодыми людьми смотрела концерт Полины Гагариной и Димы Билана, на трибунах рядом с ними оказался президент.

«Вдруг тихо вошел Путин, пожал руку мне, еще двум девушкам и троим юношам, сел рядом с нами и стал тоже смотреть концерт. Мы просто дар речи потеряли! Потом президент России поднялся на сцену и торжественно открыл фестиваль, — рассказала Биелич. — Да, точно, рядом со мной сидел президент Российской Федерации, самый харизматичный человек в мире!»

Позже Путин вновь подошел, чтобы сфотографироваться со студентами, вновь крепко пожал им руки и попрощался.

Как рассказала ТАСС активистка Всемирного фестиваля молодежи и студентов, селфи с президентом России стало для нее самым важным событием фестиваля, который открылся вчера в Олимпийском парке Сочи. Фестиваль будет продолжаться до 21 октября.