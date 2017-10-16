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Житель ЯНАО забил кирпичом односельчанина и спалил его дом
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    Житель ЯНАО забил кирпичом односельчанина и спалил его дом

    9:25  16 Октября 2017
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    Житель ЯНАО забил кирпичом односельчанина и спалил его дом

    Тюмень, 16 октября. Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя поселка Кутопьюган Ямало-Ненецкого автономного округа по подозрению в убийстве односельчанина, сообщили в региональной пресс-службе СУ СК.

    Как стало известно, в одном из домов поселка произошел пожар. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили в сгоревшей квартире тело хозяина с признаками насильственной смерти. Выяснилось, что накануне к 31-летнему жителю поселка пришел в гости его 29-летний знакомый. Мужчины начали выпивать, однако в какой-то момент поругались.

    На фоне конфликта гость схватил кирпич и шесть раз ударил им хозяина по голове. Затем, с целью скрыть следы преступления, он поджег его квартиру и скрылся. В ходе расследования оперативники провели тщательный осмотр места происшествия. По делу назначен ряд криминальных экспертиз.

    По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

    Автор: Дима Оленин
    #убийство #янао
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