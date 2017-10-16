Для меня это стало шоком: Башаров прокомментировал смерть Марьянова

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Москва, 16 октября. Известный российский актер Марат Башаров прокомментировал смерть Дмитрия Марьянова. По го словам, известие о смерти Марьянова стало для него настоящим шоком.

«Мне позвонили буквально пять минут назад. Я не знаю подробностей, для меня это стало шоком. Мы много работали по спектаклям и в кино вместе работали, дружили», — цитирует его слова телеканал РЕН ТВ.

Напомним, что Марьянову стало плохо во время отдыха на даче с друзьями. Мужчина часто жаловался на боли в спине и ноге. В какой-то момент 48-летнему актеру стало совсем плохо, и он потерял сознание.

Знакомые артиста решили самостоятельно доставить его в больницу в подмосковной Лобне, так как скорая помощь на место так и не приехала. К сожалению, Дмитрий скончался по дороге в больницу.

По предварительной версии, причиной смерти Дмитрия Марьянова стал оторвавшийся тромб.