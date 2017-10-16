Эксперт о боях в Киркуке: Ирак и Турция не заинтересованы в усилении Курдистана

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Совет безопасности Иракского Курдистана сообщил о наступлении иракских сил и проправительственного шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби» в провинции Киркук, который контролируется курдами. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Иракские силы и «Силы народной мобилизации» («Хашд аш-Шааби» — Прим. ФАН) сейчас продвигаются из города Таза в южной части (провинции Киркук — Прим. ФАН), проводя крупную операцию с намерением войти в город (Киркук — Прим. ФАН), а также взять базу K-1 и нефтяные месторождения», — сообщает Совет безопасности Иракского Курдистана.

По информации курдского телеканала Rudaw, в Киркук по распоряжению вице-президента Иракского Курдистана Косрата Расула были переброшены три тысячи ополченцев пешмерги.

В Багдаде в свою очередь заявили, что премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади приказал силовикам обеспечить безопасность на военных базах и государственных объектах в провинции Киркук. Кроме того, он дал распоряжение силам безопасности Ирака взаимодействовать с ополчением Иракского Курдистана, избегая конфронтация и защищая мирных жителей провинции.

Важный регион

Политический и военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что напряженную ситуацию в районе Киркука можно было легко спрогнозировать. Эта местность была освобождена от террористов курдскими силами, и они стали контролировать город, часть населения которого является курдским.

«Киркук важен как один из центров нефтедобычи, и он представляет ценность с точки зрения обеспечения экономической самостоятельности курдской автономии, в состав которой город не входил. Багдадское правительство потеря контроля над ним никак не может устраивать, и обе стороны ожидаемо столкнулись у Киркука», — добавил Сергей Простаков.

По мнению эксперта, вокруг ситуации в Иракском Курдистане задействованы интересы и других государств.

«Ирак и Турция не заинтересованы в усилении Курдистана, опасаясь последствий для своих территорий с курдским населением. В свою очередь США обострение ситуации полностью устраивает, так как не обладая возможностью умиротворить Ближний Восток, Вашингтон получает возможность управлять ходом и направлением конфликта, играя на противоречиях сторон. Поэтому в начавшихся столкновениях на деле не заинтересован никто, кроме американского руководства, которое лишь на словах выражает свою обеспокоенность», — резюмировал Сергей Простаков.

Как ранее сообщала Газета.ru, курдские военизированные отряды пешмерга отказались выполнить требование иракского правительства оставить переход к югу от богатого нефтью города Киркук.