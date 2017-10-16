США и Южная Корея начинают учения у берегов Корейского полуострова

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Сеул, 16 октября. В понедельник вооруженные силы США и Южной Кореи начинают военные учения у берегов Корейского полуострова. Учения получили кодовое обозначение MCSOFEX («военно-морские учения против специальных подразделений»).

В учениях примут участие около 40 кораблей, в том числе ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Ronald Reagan. Кроме того, как сообщает южнокорейская пресса, в портах Корейского полуострова дислоцированы ядерные подводные лодки USS Tucson и USS Michigan, на борту которых находятся десятки баллистических ракет.

Как сообщает пресс-служба ВМС США, в рамках учений пройдет отработка действий против подводных лодок и кораблей условного противника (которым в данном случае, без сомнения, является Северная Корея), организации связи в тактических соединениях, отработка отражения атаки с воздуха, эвакуации пострадавших, противоминных действий и приема на кораблях высокопоставленных лиц.

СМИ Южной Кореи предполагают, что Пхеньян может провести очередные испытаний баллистических ракет или ядерных зарядов в ответ на демонстрацию военной мощи США и Южной Кореи.