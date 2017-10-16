Bloomberg сообщил о возможном подрядчике строительства сахалинского моста

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Сахалин, 16 октября. Компания «Стройгазмонтаж» может получить контракт на строительство моста, который соединит остров Сахалин с материковой частью России.

Предварительная цена контракта составляет 286 миллиардов рублей, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. По их данным, решение о том, что компания, которая принадлежит Аркадию Ротенбергу будет заниматься этим проектом, уже принято. Объявят о начале глобальной стройки только в начале следующего года.

Однако представитель СГМ заявил, что комментировать участие компании в проекте преждевременно. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что никакого окончательного решения по поводу Сахалина пока нет.

Напомним, что глобальный проект предусматривает строительство новой железной дороги со стороны Транссиба длиной почти 600 км, возведение железнодорожного и автомобильного моста через Татарский пролив, а также модернизацию железнодорожной сети Сахалина.

По словам спецпредставителя президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова, без строительства моста с материка на Сахалин бессмысленно говорить о проекте строительства перехода между Сахалином и японским островом Хоккайдо.