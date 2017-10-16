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Рэп-баттл между Oxxxymiron и Dizaster завершился в Лос-Анджелесе
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    Рэп-баттл между Oxxxymiron и Dizaster завершился в Лос-Анджелесе

    8:53  16 Октября 2017
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    Рэп-баттл между Oxxxymiron и Dizaster завершился в Лос-Анджелесе

    Лос-Анджелес, 16 октября. Рэп-дуэль между российским исполнителем Мироном Oxxxymiron Федоровым и американским представителем Баширом Dizaster Ягами прошел в США.

    Это первая встреча такого масштаба в истории мирового хип-хопа, рэп-баттл был запланирован более 12 месяцев назад и состоялся в рамках турнира World Domination. 

    Баттл длился примерно час. Прямой эфир вел канал KODTV. За право посмотреть баттл на экране необходимо было выложить 30 долларов.

    Напомним, популярность рэп-баттлов резко возросла после дуэли Oxxxymiron и Вячеслава «Гнойного» Машнова. 

    Автор: Дана Балан
    #сша #лос-анджелес #oxxxymiron #рэп-баттл
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