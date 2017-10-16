Рэп-баттл между Oxxxymiron и Dizaster завершился в Лос-Анджелесе
Лос-Анджелес, 16 октября. Рэп-дуэль между российским исполнителем Мироном Oxxxymiron Федоровым и американским представителем Баширом Dizaster Ягами прошел в США.
Это первая встреча такого масштаба в истории мирового хип-хопа, рэп-баттл был запланирован более 12 месяцев назад и состоялся в рамках турнира World Domination.
Баттл длился примерно час. Прямой эфир вел канал KODTV. За право посмотреть баттл на экране необходимо было выложить 30 долларов.
Жесть, сколько языков Мирон использует, чтобы добить Диза! Немецкий - огонь)) #KOTD #WorldDomination @norimyxxxo @Restorator51 pic.twitter.com/dv2gKBBzx9— Pamela Lansbury (@_Idunn_) October 16, 2017
Напомним, популярность рэп-баттлов резко возросла после дуэли Oxxxymiron и Вячеслава «Гнойного» Машнова.