Зрада или перемога: в Сети обсуждают американское судно с углем, протаранившее причал под Одессой

В Избранное

Одесса, 16 октября. Причал украинского порта Южный в Одесской области был сильно поврежден судном «Виктория» при доставке второй партии угля из Соединенных Штатов. Пользователи Сети активно обсуждают ЧП и ищут виновника случившегося.

Корабль с американским углем для Украины разрушил порт под Одессой. Судно водоизмещением более 100 000 тонн врезалось в причал, как торпеда pic.twitter.com/ejTBFLnSyy — ????Нефритовый???????? (@zapvv) October 15, 2017

Так, один из пользователей задал извечный вопрос: «Предательство или победа?».

Другие пользователи в шутку считают, что традиционно «во всем виновата Россия». «Теперь ни угля, ни порта. Страна-катастрофа!» — добавляет Piter.

Некоторые участники дискуссии и вовсе ударились в «творчество».

Напомним, согласно предварительным данным, 12 октября лоцман судна повредил стенку причала №8.

В настоящее время сотрудники полиции проходят проверки по данному факту.

Сообщается, что по причине повреждения, возможно, южненский порт около 12 месяцев не сможет принимать грузы.