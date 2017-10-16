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Происшествия
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#Соцсети
Зрада или перемога: в Сети обсуждают американское судно с углем, протаранившее причал под Одессой
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    Зрада или перемога: в Сети обсуждают американское судно с углем, протаранившее причал под Одессой

    9:41  16 Октября 2017
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    Зрада или перемога: Сети обсуждают протаранившее под Одессой причал судно с углем из США

    Одесса, 16 октября. Причал украинского порта Южный в Одесской области был сильно поврежден судном «Виктория» при доставке второй партии угля из Соединенных Штатов. Пользователи Сети активно обсуждают ЧП и ищут виновника случившегося. 

    Так, один из пользователей задал извечный вопрос: «Предательство или победа?».

    Зрада или перемога: Сети обсуждают протаранившее под Одессой причал судно с углем из США

    Другие пользователи в шутку считают, что традиционно «во всем виновата Россия». «Теперь ни угля, ни порта. Страна-катастрофа!» — добавляет Piter.

    Зрада или перемога: Сети обсуждают протаранившее под Одессой причал судно с углем из США

    Некоторые участники дискуссии и вовсе ударились в «творчество».

    Зрада или перемога: Сети обсуждают протаранившее под Одессой причал судно с углем из США

    Напомним, согласно предварительным данным, 12 октября лоцман судна повредил стенку причала №8.

    В настоящее время сотрудники полиции проходят проверки по данному факту.

    Сообщается, что по причине повреждения, возможно, южненский порт около 12 месяцев не сможет принимать грузы.  

    Автор: Дана Балан
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