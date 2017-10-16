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Политика
Глава миссии СНГ сообщил о высоком уровне президентских выборов в Киргизии
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    Глава миссии СНГ сообщил о высоком уровне президентских выборов в Киргизии

    8:32  16 Октября 2017
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    Глава миссии СНГ сообщил о высоком уровне президентских выборов в Киргизии

    Москва, 16 октября. Президентские выборы в Киргизии были проведены на высоком уровне и соответствовали международным нормам, заявил глава миссии наблюдателей СНГ Сергей Лебедев.

    По его словам, выборы были проведены согласно законодательству страны. Он отметил, что они отвечали «общепризнанным международным нормам проведения демократических выборов.

    Как пишет РИА Новости, Лебедев также добавил, что выборы были «свободными, открытыми, конкурентными и прозрачными».

    Напомним, президентские выборы прошли в Киргизии 15 октября. 

    Глава миссии СНГ сообщил о высоком уровне президентских выборов в Киргизии

    Автор: Алия Садыкова
    #выборы #киргизия #снг
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