Ушел выше радуги: пользователи Сети обсуждают смерть актера Марьянова

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Москва, 16 октября. Пользователи социальных сетей оставляют слова соболезнования родственникам и близким российского актера театра и кино Дмитрия Марьянова.

Напомним, Марьянов скончался вследствие отрыва тромба. Сообщалось, что актер скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу Лобни Подмосковья.

Известный российский журналист и телекомментатор Василий Уткин был также поражен сообщением о смерти актера и отметил, что артист блестяще справлялся со своими ролями.

Умер Дима Марьянов. Блестящий актер, добрый партнер на сцене, отличный парень... Все это отвратительно, как это безвременно, как же жаль((( pic.twitter.com/OvrAvGXarU — Василий Уткин (@radioutkin) October 15, 2017

Пользователи Сети не могут поверить в случившееся: «Боже мой! Как несправедливо!!! Ну почему ЛУЧШИЕ!!!??? Обожаю его и как артиста, и как ЧЕЛОВЕКА — простой, понятный, искренний, жизнерадостный, харизматичный!».

Журналист Дмитрий Смирнов также прокомментировал смерть Марьянова, добавив в свой пост в микроблоге Twitter кадр из фильма «Выше радуги».

Ушел выше радуги: На 48-м году жизни умер актер Дмитрий Марьянов pic.twitter.com/WDHGtOK5XD — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 15, 2017