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Ушел выше радуги: пользователи Сети обсуждают смерть актера Марьянова
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    Ушел выше радуги: пользователи Сети обсуждают смерть актера Марьянова

    8:34  16 Октября 2017  /обновлено: 9:30  16 Октября 2017
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    Ушел выше радуги: пользователи Сети обсуждают смерть актера Марьянова

    Москва, 16 октября. Пользователи социальных сетей оставляют слова соболезнования родственникам и близким российского актера театра и кино Дмитрия Марьянова.

    Напомним, Марьянов скончался вследствие отрыва тромба. Сообщалось, что актер скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу Лобни Подмосковья.

    Известный российский журналист и телекомментатор Василий Уткин был также поражен сообщением о смерти актера и отметил, что артист блестяще справлялся со своими ролями. 

    Пользователи Сети не могут поверить в случившееся: «Боже мой! Как несправедливо!!! Ну почему ЛУЧШИЕ!!!??? Обожаю его и как артиста,  и как ЧЕЛОВЕКА — простой, понятный, искренний, жизнерадостный, харизматичный!». 

    Ушел выше радуги: пользователи Сети обсуждают смерть актера Марьянова

    Журналист Дмитрий Смирнов также прокомментировал смерть Марьянова, добавив в свой пост в микроблоге Twitter кадр из фильма «Выше радуги». 

    Другие участники дискуссии также огорчены новостью: «Пьешь так утром кофе… И как обухом по голове от таких новостей. Очень жаль!». 

    Автор: Дана Балан
    #актер #подмосковье #смирнов #уткин #марьянов
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