Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Российские звезды поражены сообщением о смерти актера Марьянова
Общество
Российские звезды поражены сообщением о смерти актера Марьянова
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Российские звезды поражены сообщением о смерти актера Марьянова

    8:20  16 Октября 2017
    53

    Российские звезды поражены сообщением о смерти актера Марьянова

    Москва, 16 октября. Новости о смерти актера Дмитрия Марьянова были поражены не только простые россияне, но и звезды кино и эстрады.

    Как сообщает РЕН, соболезнования по поводу кончины актеры выразили Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Гоша Куценко и другие, о чем они написали в социальных сетях.

    «Прощай Радуга..... Прощай Детство, навсегда..... RIP.... Вот теперь ты действительно выше Радуги....», - написал в Инстаграм Филипп Киркоров.

    «Я даже представить не могла, что речь о нем!!! Сколько Света, Искренности и Таланта! Обаяния за десятерых», - отреагировала на случившееся  Лолита Милявская.

    «ДИМКА ЛЕТИ!!!», - коротко, но емко написал Владимир Пресняков в своем Instagram.

    Напомним, что актер театра и кино Дмитрий Марьянов скончался в возрасте 47 лет в больнице в Московской области.
     

    Автор: Константин Терехов
    #филипп киркоров #гоша куценко #дмитрий марьянов #лолита милявская
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19 15 Октября 2017 6961

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35 14 Октября 2017
        6873

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017
        6207

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017
        6226

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017
        87099
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Армия Ирака начала наступление на курдов в провинции Киркук

        Армия Ирака начала наступление на курдов в провинции Киркук

        4:47   16 Октября 2017
        402
        Тиллерсон разъяснил позицию США по ядерной сделке с Ираном

        Тиллерсон разъяснил позицию США по ядерной сделке с Ираном

        17:10   15 Октября 2017
        1272
        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19   15 Октября 2017
        6961
        Сенсация одного дня: польский вброс о «взрыве» Ту-154 Качиньского объяснил эксперт

        Сенсация одного дня: польский вброс о «взрыве» Ту-154 Качиньского объяснил эксперт

        11:36   15 Октября 2017
        15905