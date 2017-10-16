Российские звезды поражены сообщением о смерти актера Марьянова

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Москва, 16 октября. Новости о смерти актера Дмитрия Марьянова были поражены не только простые россияне, но и звезды кино и эстрады.

Как сообщает РЕН, соболезнования по поводу кончины актеры выразили Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Гоша Куценко и другие, о чем они написали в социальных сетях.

«Прощай Радуга..... Прощай Детство, навсегда..... RIP.... Вот теперь ты действительно выше Радуги....», - написал в Инстаграм Филипп Киркоров.

«Я даже представить не могла, что речь о нем!!! Сколько Света, Искренности и Таланта! Обаяния за десятерых», - отреагировала на случившееся Лолита Милявская.

«ДИМКА ЛЕТИ!!!», - коротко, но емко написал Владимир Пресняков в своем Instagram.

Напомним, что актер театра и кино Дмитрий Марьянов скончался в возрасте 47 лет в больнице в Московской области.

