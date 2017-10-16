Рабочий погиб на Кузбассе во время замены колеса автогрейдера

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Кемерово, 16 октября. На одном из угольных предприятий в городе Мыски Кемеровской области погиб рабочий, сообщает СУ СКР по региону. Отмечается, что следователи выясняют обстоятельства смерти работника.

По предварительным данным, 45-летний машинист автогрейдера менял колесо. В этот момент произошел хлопок, и мужчину отбросило в сторону. Машинист получил травмы, несовместимые с жизнью.

Назначена доследственная проверка. По ее итогам примут процессуальное решение.