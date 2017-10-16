Видео с попаданием молнии в НЛО привлекло внимание Сети

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Нью-Йорк, 16 октября. Видеозапись удара молнии в загадочный светящийся объект во время ночной грозы над штатом Делавэр вызвала большой интерес у пользователей Интернет. Мнения, как обычно, разделились — в то время как скептически настроенные пользователи считают, что то, что выглядит как попадание молнии в НЛО является не более чем случайностью, многие готовы поверить в то, что инопланетный корабль специально заряжался от грозы.

Напомним, в снятом ночью видео светящийся НЛО находится прямо в центре сильной грозы. Одна из заснятых очевидцем молний внезапно изгибается и ударяет прямо в него, после чего мгновенно гаснет. Объект, с виду, не получает никаких повреждений и не реагирует на удар.

«Там должен был быть какой-нибудь объект, чтобы в него могла ударить молния, — считает пользователь, убежденный в существовании НЛО. — Там что-то было».

«Ничего особенного, — уверенно пишет другой. — Если бы мы были немного поумнее — как Никола Тесла — наши самолеты бы тоже могли при ударе молнии запасать энергию и хранить для дальнейшего использования».

Скептики же уверены, что разоблачить мистификацию в данном случае очень легко.

«Это же просто молния, которая бьет из одного облака в другое на фоне Луны», — считает скептически настроенный пользователь Facebook.