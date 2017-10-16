Тонну черной икры на 50 млн рублей изъяли в Комсомольске-на-Амуре

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Комсомольск-на-Амуре, 16 октября. В Хабаровском крае сотрудники правоохранительных органов задержали скупщиков черной икры. У преступников изъяли примерно тонну деликатесной продукции.

ФСБ пресекла деятельность участников преступной группы, организовавших канал поставки незаконно добытой черной икры в западные регионы России, сообщает СУ СК РФ по Хабаровскому краю. Злоумышленники скупали у браконьеров деликатес и фасовали его в пластиковые контейнеры для дальнейшей транспортировки за пределы Хабаровского региона.

Известно, что мужчины уже дали признательные показания и активно сотрудничают со следствием. Женщина вину не признает. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка особо ценных водных биологических ресурсов, занесенным в Красную книгу РФ».