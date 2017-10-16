Бывшая супруга актера Марьянова рассказала о его амбициях и несбывшихся планах

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Москва, 16 октября. Экс-супруга российского актера Дмитрия Марьянова Татьяна Скороходова рассказала о его грандиозных планах и амбициях.

Она отметила, невзирая на то, что они расстались, но общаться продолжали.

Кроме того, она рассказала, что в последнее время Марьянова буквально засыпали предложениями по работе, но этим планам не суждено сбыться из-за трагических событий, сообщает «Комсомольская правда».

Экс-супруга Марьянова уточнила, что в последний раз они говорили по телефону прошлой весной, добавив, что артист был на подъеме.

Скороходова также вспомнила, что Дмитрий тогда ей рассказал о своем похудении и активном образе жизни. Именно тогда ему стали поступать предложения из театров и кино.

Она призналась, что не могла поверить в сообщения о такой трагедии.