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Общество
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Стала известна причина смерти руководителя кемеровского «Парка Чудес»
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    Стала известна причина смерти руководителя кемеровского «Парка Чудес»

    8:07  16 Октября 2017
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    Стала известна причина смерти руководителя кемеровского «Парка Чудес»

    Сочи, 16 октября. В Сочи скончалась руководитель кемеровского «Парка Чудес» Зинаида Жук. Женщина в последнее время отчаянно боролась со скоротечным заболеванием.

    Как пишут местные СМИ, она умерла 13 октября в результате болезни. Отмечается, что Жук работала специалистом по связям с общественностью в ряде компаний. Она также участвовала в благотворительной деятельности. В течение последний трех лет она руководила «Парком Чудес».

    У 32-летней Жук осталась 8-летняя дочь. Прощание с директором «Парка Чудес» состоится 16 октября.

    Стала известна причина смерти руководителя кемеровского «Парка Чудес»

    Автор: Алия Садыкова
    #кемерово #зинаида жук
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