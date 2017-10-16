Стала известна причина смерти руководителя кемеровского «Парка Чудес»

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Сочи, 16 октября. В Сочи скончалась руководитель кемеровского «Парка Чудес» Зинаида Жук. Женщина в последнее время отчаянно боролась со скоротечным заболеванием.

Как пишут местные СМИ, она умерла 13 октября в результате болезни. Отмечается, что Жук работала специалистом по связям с общественностью в ряде компаний. Она также участвовала в благотворительной деятельности. В течение последний трех лет она руководила «Парком Чудес».

У 32-летней Жук осталась 8-летняя дочь. Прощание с директором «Парка Чудес» состоится 16 октября.