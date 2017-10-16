Прокуратура Магадана прикрыла 3 сайта, где экстремисты вербовали наемников

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Магадан, 16 октября. Прокуратура Ольского района прикрыла три интернет-сайта, где вербовали наемников для экстремистских организаций.

Как сообщает RT со ссылкой на пресс-службу ведомства, на сетевых ресурсах осуществлялась не только вербовка, но и сбор денежных средств для ведения военных действий.

После обнаружения интернет-сайтов, надзорное ведомство направило в суд заявления о признании данных на этих порталах информации, распространение которой запрещено в России.

Как уточняется, требования надзорного ведомства были удовлетворены. Судебные решения направлены в Роскомнадзор для блокировки доступа интернет-пользователей к запрещенной информации.