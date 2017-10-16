Продажи нового седана Suzuki Alivio Pro с «лицом» от Audi стартовали в Китае

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Токио, 16 октября. Японский автомобильный концерн Suzuki официально объявил о начале продаж обновленного седана Alivio Pro, который внешне очень напоминает немецкую Audi.

Отмечается, что автомобиль можно приобрести только на китайском рынке.

Схожие с Audi элементы дизайна заключаются в передней части кузова. Японские инженеры добавили рестайлинг бамперов и противотуманных фар, сообщает «Ньюинформ».

Под капотом Suzuki Alivio Pro работает 1,6-литровый мотор производительностью 122 лошадиные силы.

По имеющимся данным, в транспортном средстве есть система стабилизации, круиз-контроль, доступ для водителя без ключей и запуск двигателя при помощи кнопки.

Автомобиль в заводской комплектации можно приобрести практически за 80 тыс. юаней (около 700 тыс. рублей).

Напомним, ранее японский концерн Suzuki выпустил бюджетный седан Dzire, продажи которого стартовали на индийском рынке.