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Продажи нового седана Suzuki Alivio Pro с «лицом» от Audi стартовали в Китае
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    Продажи нового седана Suzuki Alivio Pro с «лицом» от Audi стартовали в Китае

    8:13  16 Октября 2017
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    Продажи нового седана Suzuki Alivio Pro с «лицом» от Audi стартовали в Китае

    Токио, 16 октября. Японский автомобильный концерн Suzuki официально объявил о начале продаж обновленного седана Alivio Pro, который внешне очень напоминает немецкую Audi. 

    Отмечается, что автомобиль можно приобрести только на китайском рынке.

    Схожие с Audi элементы дизайна заключаются в передней части кузова. Японские инженеры добавили рестайлинг бамперов и противотуманных фар, сообщает «Ньюинформ»

    Под капотом Suzuki Alivio Pro работает 1,6-литровый мотор производительностью 122 лошадиные силы.

    По имеющимся данным, в транспортном средстве есть система стабилизации, круиз-контроль, доступ для водителя без ключей и запуск двигателя при помощи кнопки.

    Автомобиль в заводской комплектации можно приобрести практически за 80 тыс. юаней (около 700 тыс. рублей).

    Напомним, ранее японский концерн Suzuki выпустил бюджетный седан Dzire, продажи которого стартовали на индийском рынке. 

    Автор: Дана Балан
    #автомобили #audi #suzuki
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