Продажи нового седана Suzuki Alivio Pro с «лицом» от Audi стартовали в Китае
Токио, 16 октября. Японский автомобильный концерн Suzuki официально объявил о начале продаж обновленного седана Alivio Pro, который внешне очень напоминает немецкую Audi.
Отмечается, что автомобиль можно приобрести только на китайском рынке.
Схожие с Audi элементы дизайна заключаются в передней части кузова. Японские инженеры добавили рестайлинг бамперов и противотуманных фар, сообщает «Ньюинформ».
Под капотом Suzuki Alivio Pro работает 1,6-литровый мотор производительностью 122 лошадиные силы.
По имеющимся данным, в транспортном средстве есть система стабилизации, круиз-контроль, доступ для водителя без ключей и запуск двигателя при помощи кнопки.
Автомобиль в заводской комплектации можно приобрести практически за 80 тыс. юаней (около 700 тыс. рублей).
Напомним, ранее японский концерн Suzuki выпустил бюджетный седан Dzire, продажи которого стартовали на индийском рынке.