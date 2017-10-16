Apple добавила в iOS 11 функцию раздачи Wi-Fi без пароля

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Нью-Йорк, 16 октября. В новой операционной системе для мобильных устройств от Apple появилась функция раздачи подключения к Интернету по Wi-Fi без пароля. Для того, чтобы подключить без пароля устройство, лишенное связи с Интернет, достаточно поднести устройства поближе друг к другу.

Функция подключения к Wi-Fi без пароля доступна на таких устройствах, как iPhone всех современных модификаций, и iPad — главное, чтобы на них была установлена операционная система iOS 11. Передача пароля осуществляется с помощью связи Bluetooth.

Как отмечают профильные СМИ, новая функция должна в первую очередь заинтересовать владельцев «умных домов» на базе оборудования Apple — для того, чтобы объединить устройства в единую сеть, необходимо лишь поднести свой iPhone к каждому из компонентов «умного дома», и пароль будет раздаваться автоматически.

При этом пользователи китайских смартфонов Xiaomi уже довольно давно могут пользоваться «революционной» для Apple функцией раздачи Wi-Fi.