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Общество
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Технологии
Эксперты назвали секретные функции Google Сhrome
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    Эксперты назвали секретные функции Google Сhrome

    7:51  16 Октября 2017
    388

    Эксперты назвали секретные функции Google Сhrome

    Москва, 16 октября. Эксперты назвали пять секретных функций Google Сhrome, которые можно использовать для улучшения работы браузера.

    По данным западных СМИ, для бесперебойной работы Google Сhrome специалисты рекомендуют менять тему браузера, а также поглядывать за «Диспетчером задач». Отмечается, что браузер в своей работе использует множество ресурсов, из-за этого начинает «тормозить» компьютер.

    Также эксперты посоветовали использовать комбинацию клавиш CTRL + Shift + D при зависании ПК.

    Как делятся специалисты, не все юзеры сохраняют вкладки на рабочем столе. Для этого нужно перенести открытое окно при помощи мышки.

    Эксперты назвали секретные функции Google Сhrome

    Автор: Алия Садыкова
    #компьютер #google сhrome
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