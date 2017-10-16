Эксперты назвали секретные функции Google Сhrome

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Москва, 16 октября. Эксперты назвали пять секретных функций Google Сhrome, которые можно использовать для улучшения работы браузера.

По данным западных СМИ, для бесперебойной работы Google Сhrome специалисты рекомендуют менять тему браузера, а также поглядывать за «Диспетчером задач». Отмечается, что браузер в своей работе использует множество ресурсов, из-за этого начинает «тормозить» компьютер.

Также эксперты посоветовали использовать комбинацию клавиш CTRL + Shift + D при зависании ПК.

Как делятся специалисты, не все юзеры сохраняют вкладки на рабочем столе. Для этого нужно перенести открытое окно при помощи мышки.