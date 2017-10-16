Астрофизики нашли планету с кольцами в 200 раз больше колец Сатурна

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Москва, 16 октября. Ученые обнаружили планету с огромной кольцевой системой. Небесное тело находится от Земли в 420 световых годах.

Уже известно, что длина колец молодой планеты составляет 180 миллионов километров, размер — это больше, чем расстояние между Землей и Солнцем, сообщает портал Rrochester.edu. Открытие J1407b получило название Супер Сатурн.

Ранее сообщалось, что международная группа астрономов в ходе исследований в рамках проекта LAGER обнаружила шесть новых галактик, которые сформировались уже через 800 млн лет после начала существования Вселенной.