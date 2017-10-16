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Общество
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Путин рассказал о применении солнечных батарей для обогрева нефти в трубах на севере РФ
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    Путин рассказал о применении солнечных батарей для обогрева нефти в трубах на севере РФ

    8:00  16 Октября 2017
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    Путин рассказал о применении солнечных батарей для обогрева нефти в трубах на севере РФ

    Сочи, 16 октября. Россия удачно применяет технологии использования солнечной энергии, в том числе для обогрева нефти в трубопроводах. Об этом заявил глава российского государства Владимир Путин в ходе встречи с участниками XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.

    Российский лидер отметил, что развитие таких источников энергии популярно не только в южных регионах.

    «Уверен, знают не все, но у нас на Крайнем Севере используют солнечные панели, в том числе для обогрева нефтяных трубопроводов — для того, чтобы нефть там не замерзала», — отметил Путин

    Путин рассказал о применении солнечных батарей для обогрева нефти в трубах на севере РФ

    Российский президент признался, что сам удивился, когда когда узнал об этом, добавив, что удивительно, но той небольшой доли света, не тепла — достаточно, чтобы греть нефть в трубах.

    Путин подчеркнул, что традиционная энергетика и возобновляемые источники энергии тесно между собой связаны, «поэтому в дальнейшем будут идти многие десятилетия рука об руку».

    Автор: Дана Балан
    #путин #россия #сочи #технологии #батареи
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