Донбасс: ВСУ за сутки 8 раз обстреляли территорию ЛНР

В Избранное

Луганск (ЛНР), 16 октября. Киевские силовики в течение суток воскресенья 15 октября обстреливали территорию Луганской народной республики 8 раз.

Как сообщили в оборонном ведомстве ЛНР, ВСУ вели огонь с направлений Новотошковское, Новоалександровка, Крымское, Новозвановка и Трехизбенка. Чаще всего – три раза – под обстрелы попал Желобок.

Кроме того, огонь велся по позициям народной милиции в окрестностях Калинова, Фрунзе и Красного Лимана. К счастью, раненых и погибших среди личного состава и мирного населения нет.

По уточненным данным, ВСУ обстреливали территорию ЛНР из стрелкового оружия и вооружения БМП, минометов 120 мм, а также станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.