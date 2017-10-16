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Донбасс: ВСУ за сутки 8 раз обстреляли территорию ЛНР
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    Донбасс: ВСУ за сутки 8 раз обстреляли территорию ЛНР

    7:35  16 Октября 2017
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    Донбасс: ВСУ за сутки 8 раз обстреляли территорию ЛНР

    Луганск (ЛНР), 16 октября. Киевские силовики в течение суток воскресенья 15 октября обстреливали территорию Луганской народной республики 8 раз.

    Как сообщили в оборонном ведомстве ЛНР, ВСУ вели огонь с направлений Новотошковское, Новоалександровка, Крымское, Новозвановка и Трехизбенка. Чаще всего – три раза – под обстрелы попал Желобок.

    Кроме того, огонь велся по позициям народной милиции в окрестностях Калинова, Фрунзе и Красного Лимана. К счастью, раненых и погибших среди личного состава и мирного населения нет.

    По уточненным данным, ВСУ обстреливали территорию ЛНР из стрелкового оружия и вооружения БМП, минометов 120 мм, а также станковых противотанковых  и автоматических станковых гранатометов.

    Автор: Константин Терехов
    #всу #донбасс #лнр #обстрелы #луганск
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