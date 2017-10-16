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Баскетбольный «Зенит» выбрал нового капитана
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    Баскетбольный «Зенит» выбрал нового капитана

    7:52  16 Октября 2017
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    Баскетбольный «Зенит» выбрал нового капитана

    Санкт-Петербург, 16 октября. Атакующий защитник Евгений Воронов стал новым капитаном баскетбольного «Зенита».

    По словам спортивного директора сине-бело-голубых Андрея Спиридова, 31-летний Воронов стал новым капитаном клуба.

    Он отметил, что после ухода латвийского защитника Яниса Тиммы необходимо было выбрать нового капитана. В результате команда выбрала Воронова, пишут «Известия»

    Баскетбольный «Зенит» выбрал нового капитана

    Спиридонов также добавил, что Воронов — профессионал и очень опытный игрок, которого знают и уважают в российском и европейском баскетболе.

    Напомним, бронзовый призер лондонских ОИ-2012 Воронов перебрался в клуб из Северной столицы минувшим летом после истечения контракта с казанским УНИКСом и практически за несколько месяцев сумел показать свои лидерские качества. 

    Автор: Дана Балан
    #петербург #зенит #воронов #баскетбол
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