Баскетбольный «Зенит» выбрал нового капитана

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Санкт-Петербург, 16 октября. Атакующий защитник Евгений Воронов стал новым капитаном баскетбольного «Зенита».

По словам спортивного директора сине-бело-голубых Андрея Спиридова, 31-летний Воронов стал новым капитаном клуба.

Он отметил, что после ухода латвийского защитника Яниса Тиммы необходимо было выбрать нового капитана. В результате команда выбрала Воронова, пишут «Известия».

Спиридонов также добавил, что Воронов — профессионал и очень опытный игрок, которого знают и уважают в российском и европейском баскетболе.

Напомним, бронзовый призер лондонских ОИ-2012 Воронов перебрался в клуб из Северной столицы минувшим летом после истечения контракта с казанским УНИКСом и практически за несколько месяцев сумел показать свои лидерские качества.