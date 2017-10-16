Пользуясь случаем: парень сделал предложение со сцены фестиваля студентов в Сочи

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Сочи, 16 октября. Во время официальной церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов молодой человек сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной.

Как сообщают «Известия», парень по имени Гоша предлагал своей девушке выйти за него замуж уже дважды, но положительного ответа так и не добился. Очередную попытку он предпринял на глазах всего мира и не прогадал.

«Кристина, смотри, видишь, на что я способен», — обратился молодой человек к своей возлюбленной, которая после этого вышла на сцену и наконец-таки с третьей попытки ответила согласием.

Напомним, что церемония открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов состоялось накануне во дворце спорта «Большой» в Сочи. На празднике присутствовал Владимир Путин.