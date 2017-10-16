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Пользуясь случаем: парень сделал предложение со сцены фестиваля студентов в Сочи
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    Пользуясь случаем: парень сделал предложение со сцены фестиваля студентов в Сочи

    7:25  16 Октября 2017
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    Пользуясь случаем: парень сделал предложение со сцены фестиваля студентов в Сочи

    Сочи, 16 октября. Во время официальной церемонии открытия  XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов молодой человек сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной.

    Как сообщают «Известия», парень по имени Гоша предлагал своей девушке выйти за него замуж уже дважды, но положительного ответа так и не добился. Очередную попытку он предпринял на глазах всего мира и не прогадал.

    «Кристина, смотри, видишь, на что я способен», — обратился молодой человек к своей возлюбленной, которая после этого вышла на сцену и наконец-таки с третьей попытки ответила согласием.

    Напомним, что церемония открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов состоялось накануне во дворце спорта «Большой» в Сочи. На празднике присутствовал Владимир Путин.

    Автор: Константин Терехов
    #сочи #фестиваль молодежи
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