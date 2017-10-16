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Космическая драма «Салют-7» лидирует в российском прокате
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    Космическая драма «Салют-7» лидирует в российском прокате

    7:23  16 Октября 2017
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    Космическая драма «Салют-7» лидирует в российском прокате

    Москва, 16 октября. Космическая драма Клима Шипенко «Салют-7» заняла первое место в российском прокате, набрав за первые выходные более 257 миллионов рублей.

    Об этом сообщается на сайте kinobusiness.com.

    Отмечается, что фильм сместил на вторую строчку прежнего лидера «Бегущий по лезвию 2049». Эта картина заработала 113,6 миллиона рублей за выходные.

    На третьей строчке находится «Сделано в Америке», который собрал 112,5 миллиона рублей. 

    Космическая драма «Салют-7» лидирует в российском прокате

    Автор: Алия Садыкова
    #кино #салют-7 #драма
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